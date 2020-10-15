Кудрин выступил с прогнозом цен на нефть

Глава контрольного ведомства полагает, что нынешнее снижение цены на нефть не продержится долго. Он надеется, что вскоре цена вернётся к привычным отметкам.

В далёком будущем, вполне возможно, что произойдут структурные изменения в энергетике и глобальной экономике, что скажется на цене на этот вид углеводородного сырья.

"На ближайшие три-четыре года, может, даже пять, мы не ожидаем, что цены на нефть могут удержаться на 25 или 30 долларах за баррель. Поэтому это, скорее, сценарий для крайнего случая. Скорее всего, цены сохранятся около 40 долларов за баррель или выше. В этом смысле, я считаю, бюджетная политика может быть более мягкой, даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать", — сказал глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

Он полагает, что Россия вполне может лишиться высокого рентного дохода от нефти, который есть сейчас.