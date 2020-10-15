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"Неизвестно куда денутся 20%": эксперт о льготах на товары с доставкой

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич ответил на вопрос "Правды. Ру" возможно ли, что продукты с доставкой на дом подешевеют на 10-20 процентов?

"Неизвестно куда денутся 20%": эксперт о льготах на товары с доставкой

Ранее депутат Госдумы Василий Власов попросил министра Дениса Мантурова отменить НДС от 10 до 20 процентов на продукты, которые будут доставляться россиянам на дом во время пандемии.

Бунич считает, что это лоббирование альтернативных форматов торговли, а инициатива в таком виде вряд ли реализуется.

"Им будет лучше, но насчет того, что цены снизятся, — большой вопрос. Депутат хочет, но как это сделать? Он не понимает, возможно, как работают торговые сети, что они будут делать в этих условиях? Скорее всего, тогда им просто выгодно станет делать вид, что они всё продают дистанционно. То есть делать вид, что они получают меньше. А на самом деле продавать за столько же, а всё остальное списывать на фиктивных курьеров. Это же выгодно. Придумают, точно. Просто видно, что здесь есть возможность сразу придумывать", — заявил эксперт.

В целом он одобряет саму идею, но считает, что компенсация должна происходить иным образом.

"Мне кажется, что направление мысли его верное, правильное, что надо сделать дешевле, но как? Мне кажется, все-таки не таким образом, а просто может быть тогда, чтобы люди имели право получить какие-то бонусы, которые они могут расходовать только когда, допустим, осуществляют дистанционную закупку. Или же какой-то кешбэк, как практикуется. Что-то, что можно увидеть, проверить и верифицировать. Возможно как-то совместить все эти действия", — рассказал Андрей Бунич "Правде. Ру".

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