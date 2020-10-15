В Минтруде не против предложения о минимальном пособии по безработице

Чиновники Минтруда заявили, что пока не установлен размер минимального пособия по безработице. Предложение профсоюзов обсуждается.

ФНПР выступила с инициативой, соответствующей стандартам Международной организации труда. Профсоюзы предложили сделать минимальное пособие, равное прожиточному минимуму за второй квартал нынешнего года, то есть 12 392 рубля.

"Сам проект постановления пока готовится. Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены. Размеры пособий на 2021 год в настоящее время обсуждаются", — говорится в сообщении Минтруда.

Прежде ФНПР предложила платить лишившимся работы во время пандемии не менее половины заработка на последнем месте занятости.