В Счётной палате России не одобрили резкий рост акцизов на табак

В контрольном ведомстве полагают, что резкое увеличение акцизов на табак на 20 процентов вместо планируемых четырёх не гарантирует повышение поступлений средств в федеральный бюджет.

Министерство финансов полагает, что это увеличение акцизов привлечёт в казну от 68 до 70 млрд рублей в следующем году.

"Потенциал роста ставки акциза на табачные изделия близок к исчерпанию. Следует отметить, что примерно с 2016 года темп роста налоговой ставки по акцизам на табак превышает темп роста поступлений по акцизам на табачную продукцию, а следовательно, существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений", — говорится в заключении Счётной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Аудиторы также напомнили, что резкий рост цен на эти товары, как правило, ведёт к увеличению контрафактной продукции.