Мантурову предложили обнулить НДС на товары с доставкой на дом

Министру торговли РФ предложили снизить до нуля процентов налог на добавленную стоимость на продукты питания, которые доставляются на дом в период ограничительных мер.
Эта мера позволит разгрузить продовольственные магазины от скопления людей и снизить риск заражения коронавирусом, считают в Госдуме.
"Прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний", — обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову депутат Госдумы Василий Власов.
Таким образом, россиянам будет выгоднее покупать продукты с доставкой, чем ходить за ними в магазины.
"Данная мера позволит снизить стоимость продовольственных товаров при дистанционной покупке на 10-20% и станет поводом для значительной части граждан отказаться от очного посещения предприятий торговли", — приводит телеканал текст обращения Власова.
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