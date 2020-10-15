Мантурову предложили обнулить НДС на товары с доставкой на дом

Министру торговли РФ предложили снизить до нуля процентов налог на добавленную стоимость на продукты питания, которые доставляются на дом в период ограничительных мер.

Эта мера позволит разгрузить продовольственные магазины от скопления людей и снизить риск заражения коронавирусом, считают в Госдуме.

"Прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний", — обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову депутат Госдумы Василий Власов.

Таким образом, россиянам будет выгоднее покупать продукты с доставкой, чем ходить за ними в магазины.