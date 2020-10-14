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Экономист рассказал, за счёт чего выжили криптовалюты

Доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков рассказал "Правде.Ру" о криптовалютах, как на них заработали, и почему они ещё живые, хотя сильно упали в цене.

Экономист рассказал, за счёт чего выжили криптовалюты

"Биткоин — основная криптовалюта. Ещё существует больше тысячи других валют, которые называются альткоинами, которые альтернативны биткоинам. Эти системы остаются уделом их организаторов и спекулянтов. Криптовалюты используются как спекулятивные и как возможность ухода из правового поля, минимизации контроля, и тому подобных вещей", — проинформировал экономист.

Он полагает, что спекулятивная ценность криптовалют ушла в прошлое, их используют как средство платежа при нелегальных сделках.

"Курс цифровых валют рос, их привлекательность росла. Сейчас они утратили свою функцию финансовой пирамиды, где люди зарабатывали спекуляциями, стоимость сильно стала падать. Сейчас криптовалюты поддерживаются тем, что при помощи них уклоняются от уплаты налогов. И самое главное — через криптовалюты идут нелегальные операции, связанные с противозаконной деятельностью", — пояснил "Правде.Ру" Максим Чирков.

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