Экономист рассказал, за счёт чего выжили криптовалюты

Доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков рассказал "Правде.Ру" о криптовалютах, как на них заработали, и почему они ещё живые, хотя сильно упали в цене.

"Биткоин — основная криптовалюта. Ещё существует больше тысячи других валют, которые называются альткоинами, которые альтернативны биткоинам. Эти системы остаются уделом их организаторов и спекулянтов. Криптовалюты используются как спекулятивные и как возможность ухода из правового поля, минимизации контроля, и тому подобных вещей", — проинформировал экономист.

Он полагает, что спекулятивная ценность криптовалют ушла в прошлое, их используют как средство платежа при нелегальных сделках.