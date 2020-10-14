"Центробанк модничает": экономист об идее цифрового рубля

Доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков прокомментировал "Правде. Ру" инициативу Цетробанка о создании цифрового рубля.

Экономист считает, что Центральный Банк России выступил с инициативой общественного обсуждения выпуска цифрового рубля, отдавая дань моде.

"Эта инициатива модная, во всех частях света об этом говорят. Видимо, Центральный банк, акционеры, совет директоров Центрального банка хотят показаться очень современными. Моё мнение, как экономиста, как лозунг это, может быть, неплохо, но создавать реальный цифровой рубль, который будет отличаться от нашего традиционного российского рубля — это спорная инициатива", — заявил Чирков .

Он заметил, что подобные обсуждения идут во многих странах мира и уже не первый год.

"Все новые технологии, которые появляются, о них модно говорить, наверное, много сотрудников Центрального банка смотрят, какие перспективы, может быть, в будущем действительно может что-то появиться интересное. Но пока, с моей точки зрения, эти разговоры будут такой имитацией деятельности, как на самом деле и происходит по всему миру. Потом что и в других странах, эти разговоры о введении новой цифровой валюты уже давно идут — много месяцев, а то и на годы счет пошел. Но реально цифровой валюты на государственном уровне и ассоциированной с государством пока на сегодняшний день нет", — расскзал экономист "Правде. Ру".