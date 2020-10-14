Зарегистрированные самозанятыми россияне чаще трудятся в цифровом маркетинге, занимаются ремонтом, перевозками и строительством.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано свыше одного миллиона самозанятых, из них 200 тысяч человек воспользовались мобильным приложением Сбербанка.
"По нашей статистике, чаще всего самозанятые получают доход от деятельности в области цифрового маркетинга (7,3%), бытового ремонта (6,5%), пассажирских перевозок (5,5%), строительства (5,4%), красоты и здоровья (5,3%)", — рассказал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.
По его словам, свыше 600 тысяч самозанятых в РФ для обслуживания выбрали Сбербанк.
"Количество самозанятых, зарегистрировавшихся через сервис Сбербанка, превысило 200 тысяч человек. При этом две трети от общего числа зарегистрированных в РФ самозанятых выбирают Сбербанк в качестве банка для обслуживания", — сообщил Шашкин.
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