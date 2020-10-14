Больше всего самозанятых в России трудятся в цифровом маркетинге

Зарегистрированные самозанятыми россияне чаще трудятся в цифровом маркетинге, занимаются ремонтом, перевозками и строительством.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано свыше одного миллиона самозанятых, из них 200 тысяч человек воспользовались мобильным приложением Сбербанка.

"По нашей статистике, чаще всего самозанятые получают доход от деятельности в области цифрового маркетинга (7,3%), бытового ремонта (6,5%), пассажирских перевозок (5,5%), строительства (5,4%), красоты и здоровья (5,3%)", — рассказал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

По его словам, свыше 600 тысяч самозанятых в РФ для обслуживания выбрали Сбербанк.