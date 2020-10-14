Врач назвал болезни, при которых холодеют ноги

Если человек не пребывал на морозе или долго не купался в водоёме, холодные ноги могут указывать на несколько различных болезней.

Для профилактики этих болезней медик советует подобрать удобную обувь из натуральных материалов, а также принимать тёплые ванны с морской солью.

"Если холодные ноги не связаны с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе, следует пройти медицинское обследование. Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, заболеваниях печени и почек", — отметила врач-невролог Ирина Ляскина в беседе с Пятым каналом.

Она порекомендовала питаться продуктами с высоким содержанием растительных белков, есть овощи и фрукты, а также мясо птицы.