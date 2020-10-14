В РФ завершили исследования для расширения территории на 1,2 млн кв. км

Россия сделал очередной шаг для увеличения своей территории на 1, 2 квадратных километра. Заявка РФ на увеличение территории находится в Организации объединённых наций с 2015 года.

Речь идёт об арктическом шельфе, на котором, предположительно, имеются огромные запасы углеводородов. На новые арктические земли претендуют также США, Канада, Дания и Норвегия.

"Дочернее предприятие "Росгеологии" "Севморнефтегеофизика" завершило комплексные геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования расширения внешней границы арктического континентального шельфа России в комиссии ООН. Работы велись в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря", — сообщил глава"Росгеологии" Сергей Горьков.

По результатам работ на Арктическом шельфе будет проведена оценка нефтегазоносного потенциала территории.