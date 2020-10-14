"Уралвагонзавод" остался без покупателей вагонов, пишут СМИ

Крупнейший российский производитель железнодорожных вагонов не нашёл покупателей на свою продукцию на следующий год.

Ранее у уральской корпорации массово приобретали вагоны АО "РЖД" и его дочерние предприятия. Они заключили контракты с другими отечественными производителями.

"Российские железные дороги (РЖД) заключила самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году с АО "Рослокомотив" и АО "Транспортное машиностроение". Контракты рассчитаны на 2020-2025 годы. Дочернее предприятие РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК), Первая грузовая компания (ПГК) также не заключили контракты с "Уралвагонзаводом" ни на 2021-й, ни на последующие годы", — сообщил источник агентству РБК.

Корпорация не сможет остановить производство вагонов, так как параллельно занимается поставками металла для военной промышленности.