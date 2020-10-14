Крупнейший российский производитель железнодорожных вагонов не нашёл покупателей на свою продукцию на следующий год.
Ранее у уральской корпорации массово приобретали вагоны АО "РЖД" и его дочерние предприятия. Они заключили контракты с другими отечественными производителями.
"Российские железные дороги (РЖД) заключила самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году с АО "Рослокомотив" и АО "Транспортное машиностроение". Контракты рассчитаны на 2020-2025 годы. Дочернее предприятие РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК), Первая грузовая компания (ПГК) также не заключили контракты с "Уралвагонзаводом" ни на 2021-й, ни на последующие годы", — сообщил источник агентству РБК.
Корпорация не сможет остановить производство вагонов, так как параллельно занимается поставками металла для военной промышленности.
"Данные с сайта госзакупок также свидетельствуют об отсутствии у "Уралвагонзавода" контрактов с компаниями на поставку вагонов на следующий год. Однако даже если у корпорации не будет ни одного заказа, предприятие не остановит производство. Нельзя останавливать конвейер: цеха, производящие металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Корпорация, скорее всего, будет отгонять новые вагоны в тупики", — предположил осведомлённый представитель отрасли.
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