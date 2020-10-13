Различные стейблкоины и криптовалюты не могут считаться деньгами, поскольку у них нет надёжных гарантов.
Об этом сообщил Банк России в своём докладе. По мнению аналитиков ЦБ, криптовалюты не могут выполнять все функции денег.
"Данные активы не являются средством расчета, так как их нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг; не могут быть использованы в качестве меры стоимости и средства сбережения, учитывая нестабильность стоимости, выраженной в официальных денежных единицах. Их цена, курс обмена на деньги, подвержена значительным колебаниям", — говорится в документе.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.