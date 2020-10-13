Банк России не считает криптовалюту деньгами

Различные стейблкоины и криптовалюты не могут считаться деньгами, поскольку у них нет надёжных гарантов.

Об этом сообщил Банк России в своём докладе. По мнению аналитиков ЦБ, криптовалюты не могут выполнять все функции денег.