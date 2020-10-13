Сейчас в Банке России оценивают целесообразность введения цифрового рубля как дополнительной формы денег. Создание цифрового рубля потребует формирования отдельной инфраструктуры.

Об этом сообщили в ЦБ.

"Цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую", — опубликовано на официальном сайте регулятора.