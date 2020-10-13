Правительство не поддержало проект о бессрочной программе маткапитала

Кабинет министров России не поддержал проект закона думских "эсэров" о бессрочном продлении программы маткапитала. Отказ объяснён тем, что неизвестны источники финансирования программы.
В базе данных Думы появился соответствующий документ, внесение которого в нижнюю палату парламента анонсировал лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона. В связи с этим следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми принимаемый нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. Законопроект таких норм не содержит. С учетом изложенного правительство не поддерживает представленный законопроект", — говорится в отзыве правительства, опубликованного в базе данных Госдумы.
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