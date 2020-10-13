Правительство не поддержало проект о бессрочной программе маткапитала

Кабинет министров России не поддержал проект закона думских "эсэров" о бессрочном продлении программы маткапитала. Отказ объяснён тем, что неизвестны источники финансирования программы.

В базе данных Думы появился соответствующий документ, внесение которого в нижнюю палату парламента анонсировал лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.