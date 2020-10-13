В России увеличили уголовные сроки за незаконный экспорт древесины

Уголовным сроком от трёх до семи лет будут наказывать экспортёров за незаконный вывоз ценных хвойных лесоматериалов.

"Шпалы из древесины хвойных пород внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. Это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу", — сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ранее глава государства выразил возмущение по поводу хищнической вырубки, которая может оставить Россию без леса.