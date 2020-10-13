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В России увеличили уголовные сроки за незаконный экспорт древесины

Уголовным сроком от трёх до семи лет будут наказывать экспортёров за незаконный вывоз ценных хвойных лесоматериалов.

В России увеличили уголовные сроки за незаконный экспорт древесины

"Шпалы из древесины хвойных пород внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. Это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу", — сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ранее глава государства выразил возмущение по поводу хищнической вырубки, которая может оставить Россию без леса.

"Невозможно больше терпеть эту особенно хищническую вырубку леса. Если ничего не делать в этом направлении, у нас вообще не останется ничего. А рубят-то где? Рубят, где инфраструктура есть — в Карелии, Центральной России, на Дальнем Востоке, откуда легче всего вывезти", — заявлял президент РФ Владимир Путин.

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