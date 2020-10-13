Региональные бюджеты РФ суммарно потеряли полтриллиона рублей

С января по август включительно этого года бюджеты регионов России суммарно потеряли полтриллиона рублей, подсчитали в Минфине РФ.

"За первые восемь месяцев текущего года консолидированные бюджеты субъектов РФ потеряли около 0,5 триллиона рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года. Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 триллиона рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов", — сообщил газете "Известия" первый замминистра финансов Леонид Горнин.

На такую же сумму — 500 млрд рублей — предварительно оценивается дефицит бюджетов регионов РФ в 2021 году, в нынешнем году он будет выше — 700 млрд рублей.