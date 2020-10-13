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Региональные бюджеты РФ суммарно потеряли полтриллиона рублей

С января по август включительно этого года бюджеты регионов России суммарно потеряли полтриллиона рублей, подсчитали в Минфине РФ.

Региональные бюджеты РФ суммарно потеряли полтриллиона рублей

"За первые восемь месяцев текущего года консолидированные бюджеты субъектов РФ потеряли около 0,5 триллиона рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года. Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 триллиона рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов", — сообщил газете "Известия" первый замминистра финансов Леонид Горнин.

На такую же сумму — 500 млрд рублей — предварительно оценивается дефицит бюджетов регионов РФ в 2021 году, в нынешнем году он будет выше — 700 млрд рублей.

"Собственные доходы субъектов оцениваем в следующем году в 11,5 триллиона рублей, то есть плюс 13% к низкой базе 2020-го. С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 триллиона рублей. Расходы ожидаем на уровне 14,8 триллиона рублей. Дефицит региональных бюджетов 2021 году, таким образом, составит около 0,5 триллиона. Дефицит в этом году — примерно 700 миллиардов рублей ", — заключил замминистра.

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