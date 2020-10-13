Региональные бюджеты РФ суммарно потеряли полтриллиона рублей

С января по август включительно этого года бюджеты регионов России суммарно потеряли полтриллиона рублей, подсчитали в Минфине РФ.
"За первые восемь месяцев текущего года консолидированные бюджеты субъектов РФ потеряли около 0,5 триллиона рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года. Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 триллиона рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов", — сообщил газете "Известия" первый замминистра финансов Леонид Горнин.
На такую же сумму — 500 млрд рублей — предварительно оценивается дефицит бюджетов регионов РФ в 2021 году, в нынешнем году он будет выше — 700 млрд рублей.
"Собственные доходы субъектов оцениваем в следующем году в 11,5 триллиона рублей, то есть плюс 13% к низкой базе 2020-го. С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 триллиона рублей. Расходы ожидаем на уровне 14,8 триллиона рублей. Дефицит региональных бюджетов 2021 году, таким образом, составит около 0,5 триллиона. Дефицит в этом году — примерно 700 миллиардов рублей ", — заключил замминистра.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.