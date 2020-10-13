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Минфин России не планирует вводить налог на бездетность

Отечественное финансовое ведомство заявило, что в его планы не входит введение нового налога.

Минфин России не планирует вводить налог на бездетность

"Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность", — заявили в пресс-службе ведомства.

Накануне представительница известной общественной организации высказалась о введении в России платы по 500 рублей с женщин и мужчин, отказывающихся заводить детей

"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят детей, пусть платят налог и не любят дальше. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребёнка, тем не менее должно быть понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 500 рублей", — заявила радио председатель правления общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая, отметив, что такие меры необходимы из-за низкой рождаемости в стране и притока мигрантов.

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