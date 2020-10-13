Согласно прогнозу экономистов, до конца текущего года нас ждёт скачок мировых цен на зерно. И, как следствие, подорожание ряда категорий продуктовых товаров.
Какого повышения цен в магазинах стоит ждать? Что ещё, кроме пшеницы, будет дорожать?
Корреспондент "Правды.Ру" с этими вопросами обратился к руководителю Центра политэкономических исследований Института нового общества Василию Колташову.
— Вообще, производными пшеницы является всё остальное — мясо, творог, молоко. Всё, кроме овощей. Условно.
У нас здесь соединяются несколько факторов: рост цен на зерно, огромная денежная эмиссия от Соединённых Штатов, избыток долларовой массы, которая начала давить на продовольственный рынок, на цены.
- Почему подорожают именно продукты?
— Всё дело в том, что спрос в условиях кризиса особенно концентрируется на товарах, которые всё равно в любом случае всегда продаются. А это продукты.
Власти могут принимать какие-то собственные меры, ограничительные, в частности, касающиеся вывоза продовольствия за рубеж. И это может быть довольно эффективным способом сдержать рост цен.
Но проблема всё равно остается. В принципе, мы в среднесрочной перспективе (речь даже не о 2020 годе, а речь о ближайших годах) можем увидеть рост цен на продовольствие.
- На какую продукцию поднимутся цены?
— Мясо, хлеб, овощи, фрукты, зерновые, макаронные изделия. Практически всё подорожает. Масла тоже могут подорожать.
Я не могу назвать пределов и темпов. Этого никто не знает. Многое будет зависеть от ситуации в Америке после выборов или, точнее, в результате американских выборов. От того, как будет вести себя федеральная резервная система в Министерстве финансов США.
Но то, что в перспективе рост цен на продовольствие, — это не вызывает сомнений. Тенденция глобальная. И рост цен будет провоцировать социально-политические кризисы у бедных стран.
В нашем случае это может означать развитие политики не столько импортозамещения, сколько изменение структуры экспорта сельскохозяйственной продукции. Мы перестанем находиться на первом месте по экспортёрам зерна, его будем вывозить, к примеру, меньше, а мяса — больше. Мы скажем, что, ребята, зерно — это очень дорогой продукт, мы его не вывозим, мы его оставляем в России, в России оно будет стоить дешевле, зато нам будет выгоднее производить больше крупного рогатого скота и будем поставлять мясо.
Нужно приготовиться к тому, что это не просто какая-то неприятная новость, но и здесь могут быть и определённые позитивные последствия для нашей экономики, раз уж это носит такой глобальный характер и характер неодномоментный.
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