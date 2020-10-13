Как рост мировых цен на продукты может сыграть на руку нашей экономике

Согласно прогнозу экономистов, до конца текущего года нас ждёт скачок мировых цен на зерно. И, как следствие, подорожание ряда категорий продуктовых товаров.

Какого повышения цен в магазинах стоит ждать? Что ещё, кроме пшеницы, будет дорожать?

Корреспондент "Правды.Ру" с этими вопросами обратился к руководителю Центра политэкономических исследований Института нового общества Василию Колташову.

— Вообще, производными пшеницы является всё остальное — мясо, творог, молоко. Всё, кроме овощей. Условно.

У нас здесь соединяются несколько факторов: рост цен на зерно, огромная денежная эмиссия от Соединённых Штатов, избыток долларовой массы, которая начала давить на продовольственный рынок, на цены.

- Почему подорожают именно продукты?

— Всё дело в том, что спрос в условиях кризиса особенно концентрируется на товарах, которые всё равно в любом случае всегда продаются. А это продукты.

Власти могут принимать какие-то собственные меры, ограничительные, в частности, касающиеся вывоза продовольствия за рубеж. И это может быть довольно эффективным способом сдержать рост цен.

Но проблема всё равно остается. В принципе, мы в среднесрочной перспективе (речь даже не о 2020 годе, а речь о ближайших годах) можем увидеть рост цен на продовольствие.

- На какую продукцию поднимутся цены?

— Мясо, хлеб, овощи, фрукты, зерновые, макаронные изделия. Практически всё подорожает. Масла тоже могут подорожать.

Я не могу назвать пределов и темпов. Этого никто не знает. Многое будет зависеть от ситуации в Америке после выборов или, точнее, в результате американских выборов. От того, как будет вести себя федеральная резервная система в Министерстве финансов США.

Но то, что в перспективе рост цен на продовольствие, — это не вызывает сомнений. Тенденция глобальная. И рост цен будет провоцировать социально-политические кризисы у бедных стран.

В нашем случае это может означать развитие политики не столько импортозамещения, сколько изменение структуры экспорта сельскохозяйственной продукции. Мы перестанем находиться на первом месте по экспортёрам зерна, его будем вывозить, к примеру, меньше, а мяса — больше. Мы скажем, что, ребята, зерно — это очень дорогой продукт, мы его не вывозим, мы его оставляем в России, в России оно будет стоить дешевле, зато нам будет выгоднее производить больше крупного рогатого скота и будем поставлять мясо.

Нужно приготовиться к тому, что это не просто какая-то неприятная новость, но и здесь могут быть и определённые позитивные последствия для нашей экономики, раз уж это носит такой глобальный характер и характер неодномоментный.