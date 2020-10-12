Банки пока не развили в достаточной мере инструменты развития ипотечного жилья. Не всё в порядке с залогами, считают в Министерстве строительства РФ.
"Развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России во многом тормозится из-за сложностей с применением ипотечных инструментов, в частности, с тем, что у банков не налажена система оценки проектов в этом секторе. Мы всё, что угодно можем делать, но пока банки не научатся принимать и воспринимать на этапе стройки предмет залога, мы массово не сдвинем развитие ИЖС без ипотеки ", — сказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, выступая на заседании в Совете Федерации.
Он считает, что для ипотечного строительства всё есть, но схема толком не работает.
"Для реализации задачи есть и соответствующая программа, и земельные участки, при необходимости застройщикам может быть оказана поддержка. Всё вроде есть, все хотят, но когда доходит до дела, что-то у нас у всех не получается. Для нормализации нужно, как минимум, чтобы те заводы, предприятия, домостроительные компании, которые строят индивидуальное жильё, должны быть четко оценены банками", — констатировал замминистра.
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