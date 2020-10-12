Минстрой обвинил банки в торможении строительства частного жилья

Банки пока не развили в достаточной мере инструменты развития ипотечного жилья. Не всё в порядке с залогами, считают в Министерстве строительства РФ.

"Развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России во многом тормозится из-за сложностей с применением ипотечных инструментов, в частности, с тем, что у банков не налажена система оценки проектов в этом секторе. Мы всё, что угодно можем делать, но пока банки не научатся принимать и воспринимать на этапе стройки предмет залога, мы массово не сдвинем развитие ИЖС без ипотеки ", — сказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, выступая на заседании в Совете Федерации.

Он считает, что для ипотечного строительства всё есть, но схема толком не работает.