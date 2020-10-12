Бизнес-вумэн, сославшись на мировую практику, призвала сократить время работы магазинов и заведений общепита в столице.
"Надо с предприятиями торговли и услуг, может быть… они сократят режим работы. По этому пути шли предприятия во всём мире. Много где сейчас работают до 22 часов, общепит, например — время работы тоже сокращено. Можно договариваться о разном графике работы, тогда люди начинают не пересекаться", — заявила владелица сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова в эфире радио "Говорит Москва".
Она полагает, что проверки и штрафы делают жизнь предпринимателей тупиковой.
"Переход части рабочего коллектива на удалённую работу не гарантирует того, что сотрудники не станут появляться в общественных местах. За два месяца ей поступили 87 обращений от бизнеса. К примеру, ставропольские кинотеатры, которые закрыты 7 месяцев, жалуются на долги и отсутствие контакта с губернатором. Среди других мер защиты бизнеса Татулова предложила сделать отсрочку по уплате налогов до конца 2021 года всем, кто будет за ней обращаться. Она просит продлить моратории на все штрафы и проверки, поскольку всё это делает жизнь предпринимателя полностью тупиковой", - заявила Татулова.
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