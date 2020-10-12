Известная бизнес-вумэн предложила сократить работу магазинов в Москве

Бизнес-вумэн, сославшись на мировую практику, призвала сократить время работы магазинов и заведений общепита в столице.

"Надо с предприятиями торговли и услуг, может быть… они сократят режим работы. По этому пути шли предприятия во всём мире. Много где сейчас работают до 22 часов, общепит, например — время работы тоже сокращено. Можно договариваться о разном графике работы, тогда люди начинают не пересекаться", — заявила владелица сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова в эфире радио "Говорит Москва".

Она полагает, что проверки и штрафы делают жизнь предпринимателей тупиковой.