Количество объявлений о продаже сельхозбизнеса выросло на 53 процента

В полтора раза увеличилось в России количество предложений о продаже сельскохозяйственного бизнеса. Лидирует Ульяновск, там в пять раз чаще, чем ранее, предлагают купить готовый сельхозбизнес

Количество объявлений о продаже готового бизнеса в сфере сельского хозяйства выросло на 53% в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом 2020 года. Практически во всех регионах России в III квартале наблюдается всплеск предложения в сфере сельского хозяйства — в 5 раз больше объявлений в Ульяновске, в 4,7 раза — в Красноярске, в 4,6 раза — в Нижнем Новгороде. Отличились лишь Саратов с падением количества объявлений на 6% и Уфа с незначительным ростом на 11%", — сообщается в исследовании сайта по поиску объявлений "Авито".

В других сферах деятельности рост продаж готового бизнеса происходит не так значительно, как в сельском хозяйстве