В полтора раза увеличилось в России количество предложений о продаже сельскохозяйственного бизнеса. Лидирует Ульяновск, там в пять раз чаще, чем ранее, предлагают купить готовый сельхозбизнес
Количество объявлений о продаже готового бизнеса в сфере сельского хозяйства выросло на 53% в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом 2020 года. Практически во всех регионах России в III квартале наблюдается всплеск предложения в сфере сельского хозяйства — в 5 раз больше объявлений в Ульяновске, в 4,7 раза — в Красноярске, в 4,6 раза — в Нижнем Новгороде.
Отличились лишь Саратов с падением количества объявлений на 6% и Уфа с незначительным ростом на 11%", — сообщается в исследовании сайта по поиску объявлений "Авито".
В других сферах деятельности рост продаж готового бизнеса происходит не так значительно, как в сельском хозяйстве
"Количество объявлений о продаже предприятий в области общественного питания выросло всего на 6% по России, а компании из сферы развлечений выставляли на продажу на 9% чаще. Торговые организации и компании из сферы услуг стали продавать на 7% и 6% больше соответственно", — отмечается в исследовании "Авито".
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.