Главная проблема россиян при получении ипотеки — отсутствие денег для первоначального взноса на приобретение жилья.

"Откладывайте деньги, будто кредит вам уже дали, — около 30 тысяч рублей в месяц. Способ хранения — банковский депозит с капитализацией процентов. Минус — за это время жильё может подорожать", — заявил в интервью РИА "Новости" глава Росбанка Илья Поляков .

Он не рекомендует копить деньги при помощи инвестиционных денег, то есть игры на рынке ценных бумаг.

"Финансовые инвестиции подходят не всем: инвестиционные деньги предназначены для того, чтобы ими играть, с риском потерять их часть, деньги же для первоначального взноса должны храниться максимально надежно, чтобы использовать их в определенный момент.

Сейчас расширены возможности для получения маткапитала на приобретение жилья. В некоторых регионах появились проекты формирования первоначального взноса за счёт жилищных сбережений. Банки разрабатывают собственные программы. Например, кредитование под залог имеющейся недвижимости, позволяющие улучшить условия проживания тем, у кого нет личных накоплений", — пояснил банкир.