Деньги нужно хранить в той валюте, в которой их планируется потратить, поскольку предсказать колебания валютных курсов практически невозможно.
Об этом рассказал глава Росбанка Илья Поляков.
"Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем", — пояснил банкир.
Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.