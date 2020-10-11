Деньги нужно хранить в той валюте, в которой их планируется потратить, поскольку предсказать колебания валютных курсов практически невозможно.

Об этом рассказал глава Росбанка Илья Поляков.

"Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем", — пояснил банкир.