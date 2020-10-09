Минтранс заявил о значительном снижении авто и авиаперевозок

Авиация наиболее пострадала от пандемии и её годовые результаты будут отмечены рекордным падением до минус 53 процентов.

"Минтранс ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% в годовом измерении, до примерно 60 млн пассажиров. Объём внутренних перевозок упадет на 30%, примерно до 51,2 млн пассажиров. Пассажиропоток всех российских аэропортов снизится на 42,5%, до 127,1 млн человек. Авиация стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19 отраслей. За 8 месяцев пассажиропоток российских авиакомпаний рухнул на 49%, до 43,9 млн человек", — заявил министр транспорта Евгений Дитрих на итоговой коллегии ведомства.

Менее пессимистична ситуация с автоперевозками, но и там ожидается двадцатипроцентное падение.

"В 2020-м пассажирские перевозки автомобильным транспортом упадут в годовом выражении на 21%. Объём перевозок пассажиров автотранспортом сократится до 8,208 млн человек (-21% к 2019 году)", — заявил Дитрих.

Продолжительное время не действовали автобусные перевозки пассажиров между городами страны.