"Газпром" повысил цены на газомоторное топливо на 8 процентов

Цены на газомоторное топливо в России повысились на восемь процентов — в среднем на полтора рубля или 19,48 рублей за кубометр.

"Цены приведены в соответствие с инфляцией и другими рыночными факторами: ростом цен на комплектующие от 4 до 12 процентов, ростом тарифов на электроэнергию и воду (5,01%). Если в России сохранится текущая макроэкономическая ситуация, компания не будет снова повышать цену в течение года. "Газпром газомоторное топливо", как и прежде, будет предпринимать все возможные усилия для максимального сдерживания цен для конечного потребителя", — говорится в пресс-релизе компании "Газпром газомоторное топливо".

Большинство российских газовых заправок принадлежит группе компаний "Газпром".