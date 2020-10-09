Новак рассказал, как будут использовать водород в энергетике

Россия ведёт исследования в области применения водорода в энергетике.

"Очень актуальная и популярная тема сейчас — водород, его производство, хранение и использование в будущем в качестве источника энергии или накопителя энергии. Мы, кстати, тоже в России очень большое внимание этому уделяем, наши компании активно занимаются научными исследованиями в этом направлении, разработкой соответствующих технологий. Наша задача здесь — быть в тренде тех изменений, которые происходят, и иметь соответствующие технологии", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.