Новак рассказал, как будут использовать водород в энергетике

Россия ведёт исследования в области применения водорода в энергетике.
"Очень актуальная и популярная тема сейчас — водород, его производство, хранение и использование в будущем в качестве источника энергии или накопителя энергии. Мы, кстати, тоже в России очень большое внимание этому уделяем, наши компании активно занимаются научными исследованиями в этом направлении, разработкой соответствующих технологий. Наша задача здесь — быть в тренде тех изменений, которые происходят, и иметь соответствующие технологии", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Сейчас водород производится из природного газа, в будущем он станет дешевле благодаря иному виду производства.
"Многое зависит от себестоимости, экономики процесса. Многие говорят, что доля в энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25 процентов водорода. С учётом удешевления технологий производства электроэнергии из солнца и ветра, эти технологии сейчас активно развиваются. Это позволит удешевить вопрос производства водорода. В настоящее время основной источник производства водорода — природный газ ", — отметил министр.
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