В Крыму россияне раскупают квартиры по 20 млн рублей

Крым переживает пик спроса на дорогую недвижимость премиум-класса.

"Многие покупатели, привыкшие ранее проводить лето в Испании и Тенерифе, пересмотрели отношение к югу России. Состоятельные жители крупных городов России устремились в Крым, где скупают недвижимость премиум и элит-класса. Они активно приобретают жильё по 15-20 млн рублей и выше. Наибольшим спросом пользуются утопающие в зелени парков населенные пункты Южного берега Крыма", — рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор по развитию и стратегическому управлению риелторской компании Дмитрий Майоров.

По его мнению, состоятельные россияне, потеряв возможность проводить время за границей в пандемию коронавируса, переориентировались на Крым.