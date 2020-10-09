В Крыму россияне раскупают квартиры по 20 млн рублей

Крым переживает пик спроса на дорогую недвижимость премиум-класса.
"Многие покупатели, привыкшие ранее проводить лето в Испании и Тенерифе, пересмотрели отношение к югу России. Состоятельные жители крупных городов России устремились в Крым, где скупают недвижимость премиум и элит-класса. Они активно приобретают жильё по 15-20 млн рублей и выше. Наибольшим спросом пользуются утопающие в зелени парков населенные пункты Южного берега Крыма", — рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор по развитию и стратегическому управлению риелторской компании Дмитрий Майоров.
По его мнению, состоятельные россияне, потеряв возможность проводить время за границей в пандемию коронавируса, переориентировались на Крым.
"Никто не знает, как долго продлится это ситуация — год, два или три, поэтому ищут альтернативу заграничным курортам, и Крым может ее предоставить. Жильё премиум-класса за несколько месяцев выросло в цене на 100-200 долларов за квадратный метр. Покупатели делают выбор в пользу объектов, обеспеченных благоустроенной придомовой территорией, детскими, спортивными и площадками для выгула собак, парковками", — сказал эксперт, отметив, что в недорогом сегменте самыми востребованными стали "однушки" и "двушки", приобрести которые можно по льготной ипотеке.
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