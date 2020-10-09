В Калининграде добыли янтарь-самородок весом более 1,2 кг

Согласно корпоративной традиции, янтарному самородку весом свыше 1,2 кг было присвоено имя "Эльбрус".
"Уникальный янтарный самородок весом свыше 1,2 кг добыт работниками Калининградского янтарного комбината (входит в структуру госкорпорации "Ростех"). Точный вес янтарного самородка на момент его добычи составил 1 241 грамм. Согласно корпоративной традиции, зародившейся на предприятии в 2018 году, самородку было присвоено имя — "Эльбрус".
Такое название янтарный тяжеловес получил за характерную форму, напоминающую очертания самой высокой горы в России", — рассказала пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.
В этом сезоне "Эльбрус" уже пятнадцатый крупный самородок, добытый калининградским предприятием.
"Самородок имеет насыщенно-медовую окраску, почти гладкую поверхность с одной стороны и неоднородную, напоминающую крутые горные склоны, с другой. В добычном сезоне этого года данный экземпляр стал пятнадцатым.
Янтарные самородки, к которым относят янтарь весом более 1 кг, в природе встречаются редко: только в течение трёх предшествующих лет за сезон на комбинате удавалось обнаружить 17-18 янтарных самородков за сезон, до этого их число не превышало шести в год, — отметила Мамырбаева.
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