Вирусолог объяснил, от чего зависит смертность от коронавируса

Смертность от COVID-19 имеет прямую зависимость от возраста инфицированных, считает немецкий вирусолог.
"Смертность от коронавируса связана исключительно с возрастом больных Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остаётся тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обострёнными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших остаётся почти постоянным и зависит, прежде всего, от возраста населения", — заявил на пресс-конференции в Берлине ведущий вирусолог ФРГ, глава института вирусологии клиники Charite Кристиан Дорстен.
В качестве примера вирусолог привёл страны Африки, где медицина значительно хуже европейской, а население моложе. Соответственно, на чёрном континенте смертность от коронавируса ниже.
"Этим фактором объясняется, например, почему некоторые страны в Африке затронуты в меньшей степени. Населения этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в США. И смертность от инфекции является параметром… тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии", — отметил Дортен, чьи слова перевело РИА "Новости".
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