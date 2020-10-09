Вирусолог объяснил, от чего зависит смертность от коронавируса

Смертность от COVID-19 имеет прямую зависимость от возраста инфицированных, считает немецкий вирусолог.

"Смертность от коронавируса связана исключительно с возрастом больных Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остаётся тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обострёнными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших остаётся почти постоянным и зависит, прежде всего, от возраста населения", — заявил на пресс-конференции в Берлине ведущий вирусолог ФРГ, глава института вирусологии клиники Charite Кристиан Дорстен.

В качестве примера вирусолог привёл страны Африки, где медицина значительно хуже европейской, а население моложе. Соответственно, на чёрном континенте смертность от коронавируса ниже.