Биржевой курс доллара снизился до 77 рублей впервые с 25 сентября

На московской валютно-фондовой торговой площадке биржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября этого года.

"Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в 10 утра по московскому времени снизился по отношению к рублю на 0,13%, до отметки в 77,26 руб., курс евро опустился на 0,05%, до 90,935 руб. К 10:09 мск курс доллара ускорил снижение до 77,02 руб. (-0,44%), а евро — до 90,7 руб. (-0,32).", — говорится в сообщении Московской биржи.

На открытие торгов на Мосбирже также произошло снижение биржевых индексов.