Биржевой курс доллара снизился до 77 рублей впервые с 25 сентября

На московской валютно-фондовой торговой площадке биржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября этого года.
"Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в 10 утра по московскому времени снизился по отношению к рублю на 0,13%, до отметки в 77,26 руб., курс евро опустился на 0,05%, до 90,935 руб. К 10:09 мск курс доллара ускорил снижение до 77,02 руб. (-0,44%), а евро — до 90,7 руб. (-0,32).", — говорится в сообщении Московской биржи.
На открытие торгов на Мосбирже также произошло снижение биржевых индексов.
"Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,13% и достиг 2842,59 пункта, а индекс РТС — на 0,12%, до 1157,38 пункта. К 10:06 мск биржевые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2831,36 пункта (-0,53%). Индекс РТС перешел к росту и торговался на уровне 1158,91 пункта (+0,01%)", — сообщила Мосбиржа.
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