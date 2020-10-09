В России вдвое увеличилось число компаний, сокращающих персонал

В сентябре число организаций, которые проводят сокращения персонала, увеличилось вдвое, с 7 до 14 процентов.

"Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7 до 14 процентов. В августе 18 процентов компаний проводили сокращения, в июне их было 20 процентов, а в марте — 29 процентов", — говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные на сайте.

Отмечается, что в октябре рост числа компаний, сокращающих своих сотрудников вновь увеличивается.