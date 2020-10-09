В России вдвое увеличилось число компаний, сокращающих персонал

В сентябре число организаций, которые проводят сокращения персонала, увеличилось вдвое, с 7 до 14 процентов.
"Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7 до 14 процентов. В августе 18 процентов компаний проводили сокращения, в июне их было 20 процентов, а в марте — 29 процентов", — говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные на сайте.
Отмечается, что в октябре рост числа компаний, сокращающих своих сотрудников вновь увеличивается.
"В октябре 2020 года на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки число сокращений вновь выросло. Однако пока компаний, где сокращения не проводятся и не планируются, 78 процентов. Это чуть больше, чем в среднем по рынку труда за 10 лет (76 процентов)", — говорится в результатах опроса 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб во всех округах России.
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