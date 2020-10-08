Для укрепления рубля ЦБ с марта продал валюты на 1,2 трлн рублей

Для укрепления рубля ЦБ с 10 марта продал валюты на 1 трлн 234,4 млрд рублей.

"Банк России с 10 марта 2020 года в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту на 1 трлн 234,4 млрд рублей", — говорится в сообщении Центрального банка России.

Объём валюты, проданной Центробанком с расчётами 5, 6 и 7 октября, составили по 5,4 млрд рублей.

"С 10 марта 2020 года Центральный банк России проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", — говорится в материалах финансового регулятора.

Ранее сообщалось, что за сентябрь международные резервы России сократились на 11 млрд долларов. В резервы входят валюты, депозит в Международном валютном фонде (МВФ), облигации иностранных государств и золото в монетах.