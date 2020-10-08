63 процента опрошенных россиян положительно оценивают внедрение цифровой маркировки товаров.

"В среднем по всем категориям товаров 63% респондентов относятся положительно к введению обязательной маркировки. Примерно треть жителей России сообщила о своем нейтральном отношении, и небольшая часть указала на негативное отношение к введению маркировки.

Наиболее положительно россияне относятся к введению маркировки лекарственных препаратов (75%), молочной продукции (71%) и парфюмерии (69%)", — говорится в отчёте исследовательского центра компании "Делойт" в СНГ.