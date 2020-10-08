63 процента опрошенных россиян положительно оценивают внедрение цифровой маркировки товаров.
"В среднем по всем категориям товаров 63% респондентов относятся положительно к введению обязательной маркировки. Примерно треть жителей России сообщила о своем нейтральном отношении, и небольшая часть указала на негативное отношение к введению маркировки.
Наиболее положительно россияне относятся к введению маркировки лекарственных препаратов (75%), молочной продукции (71%) и парфюмерии (69%)", — говорится в отчёте исследовательского центра компании "Делойт" в СНГ.
Сейчас в России обязательна маркировка табачных изделий, лекарств, обуви и фототоваров.
"С 1 июля 2020 года обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви, с 1 октября — парфюмерии, фототоваров. В этом году также вводится маркировка шин и покрышек, а в 2021 году — пяти групп изделий лёгкой промышленности и молочной продукции. Кроме того, проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды", — говорится в справочных материалах.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.