Сенаторы дали добро проекту закона, который увеличивает в следующем году ставки акцизов на табак на 20 процентов вместо планируемых ранее четырёх процентов.
"Документ индексирует акцизы на табак, табачные изделия и электронные сигареты на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
На большинство подакцизных товаров остаётся прежний порядок индексации в соответствии с официальным уровнем инфляции за определённое время.
"Закон устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год. Для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе.
При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля", — отмечается в сопроводительном документе.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?