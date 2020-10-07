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Совет Федерации одобрил принятое Думой повышение акцизов на сигареты

Сенаторы дали добро проекту закона, который увеличивает в следующем году ставки акцизов на табак на 20 процентов вместо планируемых ранее четырёх процентов.

Совет Федерации одобрил принятое Думой повышение акцизов на сигареты

"Документ индексирует акцизы на табак, табачные изделия и электронные сигареты на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

На большинство подакцизных товаров остаётся прежний порядок индексации в соответствии с официальным уровнем инфляции за определённое время.

"Закон устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год. Для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе.

При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля", — отмечается в сопроводительном документе.

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