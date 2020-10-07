Совет Федерации одобрил принятое Думой повышение акцизов на сигареты

Сенаторы дали добро проекту закона, который увеличивает в следующем году ставки акцизов на табак на 20 процентов вместо планируемых ранее четырёх процентов.

"Документ индексирует акцизы на табак, табачные изделия и электронные сигареты на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

На большинство подакцизных товаров остаётся прежний порядок индексации в соответствии с официальным уровнем инфляции за определённое время.