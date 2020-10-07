Валютные депозиты в Сбере опустели на $440 млн

Клиенты Сбербанка, хранящие сбережения в иностранной валюте, начали в массовом порядке закрывать счета.

По данным финансовой организации, отток валютных сбережений только за сентябрь составил почти $442 млн.

"Хотя остатки на валютных счетах выросли (на $76,8 млн), с депозитов граждане сняли $441,8 млн — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоками на пике пандемии", — пишет РБК со ссылкой на оборотную ведомость Сбера.

Как следует из того же документа,

в апреле срочные валютные вклады сократились на $298,2 млн,

в марте клиенты — на $1,39 млрд.

Сам Сбербанк данную информацию пока не комментирует.

Что происходит

Сам Сбербанк данную информацию пока не комментирует.

Финансовые эксперты склонны связывать сокращение валютных вкладов