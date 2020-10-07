Клиенты Сбербанка, хранящие сбережения в иностранной валюте, начали в массовом порядке закрывать счета.
По данным финансовой организации, отток валютных сбережений только за сентябрь составил почти $442 млн.
"Хотя остатки на валютных счетах выросли (на $76,8 млн), с депозитов граждане сняли $441,8 млн — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоками на пике пандемии", — пишет РБК со ссылкой на оборотную ведомость Сбера.
Как следует из того же документа,
Сам Сбербанк данную информацию пока не комментирует.
Сам Сбербанк данную информацию пока не комментирует.
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