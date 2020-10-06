Минтруд: МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума

С будущего года МРОТ в России будет превышать прожиточный минимум, заявил министр труда и соцзащиты.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума. У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас МРОТ станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения", — сказал труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он уточнил, что этот разрыв в 2021 году составит 90 рублей, а в 2022 — менее 500 и назвал эти цифры "инструментом борьбы с бедностью".

"В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью, — заявил Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, напомнив, что минтруд предложил установить минимальный размер оплаты труда в 2021 году в размере 12 792 рублей.