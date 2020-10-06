Заключая вроде бы выгодные договора по накопительным счетам, редко какой клиент обращает внимание, что они действуют с 12-го месяца после открытия счёта.
"Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту. По остаткам на этих счетах предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим банковским вкладам. И клиенты открывают накопительные счета. Не обращая внимание на то, что эта повышенная ставка начинает действовать только с 12-го месяца после нахождения денежных средств на этом счёте", — объяснил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров Кашеваров.
Привилегиями по накопительным счетам пользуются только сотая часть вкладчиков.
"Мы также фиксируем, что банки могут в одностороннем порядке изменять проценты по остаткам на этих счетах. И вот с чем мы столкнулись: мы видели эти изменения в сторону снижения. Также обратили внимание на то, что вот эту первоначальную заявленную ставку получали только сотые проценты вкладчиков или клиентов от количества открывших такие счета", — рассказал замглавы ФАС на круглом столе в онлайн-формате в МИА "Россия сегодня".
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.