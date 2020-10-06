ФАС: банки вводят клиентов в заблуждение высокими ставками

Заключая вроде бы выгодные договора по накопительным счетам, редко какой клиент обращает внимание, что они действуют с 12-го месяца после открытия счёта.

"Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту. По остаткам на этих счетах предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим банковским вкладам. И клиенты открывают накопительные счета. Не обращая внимание на то, что эта повышенная ставка начинает действовать только с 12-го месяца после нахождения денежных средств на этом счёте", — объяснил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров Кашеваров.

Привилегиями по накопительным счетам пользуются только сотая часть вкладчиков.