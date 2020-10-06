Минфин Киргизии объявил о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через ведомство.
"В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов КР провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича", — говорится в сообщении на сайте Министерство финансов Киргизии.
В сообщении отмечается, что для восстановления работы министерства "созданы народные комитеты и ополчения".
"Созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования министерства. В дальнейшем минфин проведет стабилизационные работы. В настоящее время все финансовые операции, которые производятся через министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти", — добавляется на сайте министерства.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.