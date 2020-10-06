Минфин Киргизии приостановил все финансовые операции

Минфин Киргизии объявил о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через ведомство.

"В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов КР провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича", — говорится в сообщении на сайте Министерство финансов Киргизии.

В сообщении отмечается, что для восстановления работы министерства "созданы народные комитеты и ополчения".