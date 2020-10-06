Исследование изучило трудности компаний из Европы, ведущих бизнес в России.

"77% участников отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании, 73% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России, а 64% сообщили, что их бизнес сократился под влияние распространения эпидемии коронавируса", — говорится исследовании "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России", проведённом Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательским институтом "ГфК-Русь".

Исследование текущего года показало снижение отрицательного влияния на российский бизнес европейских фирм политики США и рост недовольства снижением цен на нефть.

"Больше половины (56%) отмечают, что политика США в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании, однако, в сравнении с прошлым годом, влияние снизилось (75% отмечали этот фактор в 2019 году). В сравнении с 2019 годом значительно выросло негативное влияние на бизнес цен на нефть: в 2020 году это отметил 51% компаний-участников опроса против 26% годом ранее", — говорится в результатах опроса 90 топ-менеджеров компаний — членов АЕБ, работающих в России.