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Авиакомпании России получили допуск на полёты в 24 страны

Отечественные авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны, а также на чартерные полёты в ещё шесть стран.

Авиакомпании России получили допуск на полёты в 24 страны

"Российские авиакомпании получили допуск в открытые страны: Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Турцию и Танзанию. Среди закрытых стран, допуск на полеты в которые уже выдан, Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Чехия, Узбекистан", — говорится в приказе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули что наличие у авиакомпании этого допуска ещё не означает возобновления авиасообщения.

"Авиаперевозчики также получили допуски на чартерные полеты в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию и на Кубу. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов. Этот документ не означает возобновление авиасообщения", — пояснила РИА "Новости" представитель Росавиации.

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