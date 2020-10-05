Авиакомпании России получили допуск на полёты в 24 страны

Отечественные авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны, а также на чартерные полёты в ещё шесть стран.

"Российские авиакомпании получили допуск в открытые страны: Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Турцию и Танзанию. Среди закрытых стран, допуск на полеты в которые уже выдан, Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Чехия, Узбекистан", — говорится в приказе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули что наличие у авиакомпании этого допуска ещё не означает возобновления авиасообщения.