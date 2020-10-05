В Среднее Поволжье вернётся "бабье лето"

Погода в большинстве регионов ПФО на этой неделе превысит норму 5-7 градусов, а к концу недели в четырёх регионах федерального округа достигнет 19 градусов тепла.

"Температура воздуха выше климатической нормы на 5-7 градусов ожидается на текущей неделе в регионах Приволжского федерального округа, где в выходные местами были зафиксированы ночные заморозки. Из-за влияния антициклона серьезных осадков также не ожидается", — сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Погода на второй неделе октября в регионе будет соответствовать началу обычного сентября.