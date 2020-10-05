Погода в большинстве регионов ПФО на этой неделе превысит норму 5-7 градусов, а к концу недели в четырёх регионах федерального округа достигнет 19 градусов тепла.
"Температура воздуха выше климатической нормы на 5-7 градусов ожидается на текущей неделе в регионах Приволжского федерального округа, где в выходные местами были зафиксированы ночные заморозки. Из-за влияния антициклона серьезных осадков также не ожидается", — сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Погода на второй неделе октября в регионе будет соответствовать началу обычного сентября.
"На неделе погодные условия будут определяться мощным антициклоном. В Среднем Поволжье — в Мордовии, Пензенской области, Татарстане, Самарской области — ожидается солнечная погода без осадков, в ночные часы воздух будет остывать до 3-8 градусов тепла, днем можно рассчитывать на прогрев до 12-17 градусов, а к концу недели — до 14-19 градусов.
В Верхневолжье будет преобладать сухая погода, в Нижегородской и Кировской областях возможны локальные дожди. Это настоящее, классическое бабье лето с температурным фоном, превышающим на 5-7 градусов климатическую норму. Природа отбрасывает нас к началу сентября", — рассказал Тишковец.
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