Кудрин считает налоговые изменения правительства для бизнеса не своевременными.

"Налоговые изменения, которые правительство намерено ввести в следующем году, не своевременны. Планируемые изменения дадут в 2021 году 590 миллиардов рублей дополнительных доходов, в 2022-м — 732 миллиарда, а в 2023-м — 706 миллиардов. Это больше чем на 0,5 процента ВВП увеличение налоговой нагрузки на экономику в период кризиса, когда еще все эти процессы не восстановились. Здесь нужно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения", — заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, адресуя свои слова министру финансов Антону Силуанову на "правительственном часе" в Совете Федерации.