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Кудрин раскритиковал Силуанова за предложения о повышении налогов

Кудрин считает налоговые изменения правительства для бизнеса не своевременными.

Кудрин раскритиковал Силуанова за предложения о повышении налогов

"Налоговые изменения, которые правительство намерено ввести в следующем году, не своевременны. Планируемые изменения дадут в 2021 году 590 миллиардов рублей дополнительных доходов, в 2022-м — 732 миллиарда, а в 2023-м — 706 миллиардов. Это больше чем на 0,5 процента ВВП увеличение налоговой нагрузки на экономику в период кризиса, когда еще все эти процессы не восстановились. Здесь нужно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения", — заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, адресуя свои слова министру финансов Антону Силуанову на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Власти ожидают прироста инвестиций на 400 млрд рублей в 2021 году, но непонятно, как это будет возможно, задался вопросом Кудрин, если у предприятий падает прибыль, а правительство увеличивает налоговую нагрузку.

"Денежные преференции в следующем году составят более 520 миллиардов рублей, а дополнительная налоговая нагрузка — 547 миллиардов. В целом эти изменения носят нейтральный характер для бюджета, но являются дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики", — ответил Антон Силуанов.

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