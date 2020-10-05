Лавров высказался о новых ограничениях для российских товаров в ЕС

Новые ограничения для товаров из России на рынках стран Евросоюза не останутся без ответа, заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Еврокомиссия подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Он подчеркнул, что разговаривать с Российской Федерацией на языке экономический санкций контрпродуктивно.