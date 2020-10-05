Новые ограничения для товаров из России на рынках стран Евросоюза не останутся без ответа, заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
"Еврокомиссия подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Он подчеркнул, что разговаривать с Российской Федерацией на языке экономический санкций контрпродуктивно.
"Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно", — напомнили на встрече Лаврова с бизнесменами Европы.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.