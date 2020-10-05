В России могут ввести социальный налоговый вычет, который будет соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе.
Об этом сообщила "Российская газета".
"Речь идёт о введении в практику налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации метода защиты низких доходов. В США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определённого уровня, не платят подоходный налог", — отметил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.