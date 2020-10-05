Четыре из семи городов с самыми высокими зарплатами в России находятся в регионах, с суровым климатом, где сосредоточена добыча нефти и газа.
"В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве — 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг. Вторым в рейтинге стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составила 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился ещё один северный город — Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг)", — говорится в результатах исследованиия РИА "Рейтинг".
Кроме Южно-Сахалинска и Салехарда, где на средние зарплаты можно приобрести наибольшее количество стандартных наборов товаров и услуг, вошли Сургут и Ханты-Мансийск.
"На четвертом и пятом местах по возможности приобрести стандартные наборы и услуги на средние зарплаты находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6-е и 7-е места соответственно", — отмечается в исследовании.
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