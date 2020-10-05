Четыре северных города в верху рейтинга самых высоких зарплат РФ

Четыре из семи городов с самыми высокими зарплатами в России находятся в регионах, с суровым климатом, где сосредоточена добыча нефти и газа.

"В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве — 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг. Вторым в рейтинге стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составила 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился ещё один северный город — Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг)", — говорится в результатах исследованиия РИА "Рейтинг".

Кроме Южно-Сахалинска и Салехарда, где на средние зарплаты можно приобрести наибольшее количество стандартных наборов товаров и услуг, вошли Сургут и Ханты-Мансийск.