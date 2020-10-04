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Аналитик предрёк крупнейшее подорожание доллара

К концу года один американский доллар может стоить более 85 рублей.

Такой прогноз озвучил главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман.

"Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики", — пояснил эксперт.

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