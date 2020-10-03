Валютный рынок Forex подходит тем, кто находится в поиске адреналина, поскольку его можно сравнить с казино. С таким заявлением выступил первый зампред Банка России Сергей Швецов.
"Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором, наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше", — пояснил эксперт.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.