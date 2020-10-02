Минэкономразвития РФ анонсировало создание ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" и подготовило проект постановления кабмина.
"В соответствии с проектом постановления на территории Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина", её создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Получены подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов, которые намерены инвестировать более 6,6 миллиарда рублей в течение трех лет и создать не менее 1,7 тысячи рабочих мест ", — говорится в сообщении Минэкономразвития России.
В России сейчас работают 33 особых экономических зоны, красноярсая будет 34-й.
"На территории ОЭЗ планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения. Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ будет осуществляться за счет внебюджетных источников финансирования и средств краевого бюджета Красноярского края", — отметили в пресс-службе министерства.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".