Лишить лицензии предприятия, производящие спирт, в случае невыполнения минимальной нормы предложили сенаторы Совфеда.

"Законопроект предусматривает обязанность организации, производящие этиловый спирт, обеспечить объём производства этилового спирта в соответствии с нормой минимального использования. Предлагаемые изменения не затронут добросовестных производителей и будут способствовать сокращению объёмов нелегального производства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который составили председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и его первый заместитель Сергей Рябухин .

В России хранится свыше 2,5 млн литров этилового спирта, изъятого из нелегального оборота.

"Сейчас существует проблема, что ряд заводов получает лицензию и производит "левый" спирт, лицензия у них есть, остановить их нельзя. В результате получается, что их уровень загрузки всего 10% в год, всё остальное разливают незаконно. Спиртовое производство — производство непрерывного цикла, это в принципе невозможно, если завод работает, то загрузка его технологического оборудования составляет минимум 70% в год", — пояснил сенатор Рябухин.