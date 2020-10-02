Цены на билеты в новые плацкартные вагоны поднимать не будут

Российские железные дороги (РЖД) не видят причины для повышения цен на билеты в новых плацкартных вагонах, произведённых "Трансмашхолдингом".

"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах нового типа это никак не повлияет", — сообщил замгендиректора компании РЖД Дмитрий Пегов.

Он проинформировал, что первые плацкартные вагоны нового типа выйдут на линии во втором полугодии следующего года.