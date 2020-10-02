Российские железные дороги (РЖД) не видят причины для повышения цен на билеты в новых плацкартных вагонах, произведённых "Трансмашхолдингом".
"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах нового типа это никак не повлияет", — сообщил замгендиректора компании РЖД Дмитрий Пегов.
Он проинформировал, что первые плацкартные вагоны нового типа выйдут на линии во втором полугодии следующего года.
"В новом плацкартном вагоне более длинные полки — 180 сантиметров. Места в новом плацкарте расположены как в обычном плацкарте: по четыре в так называемом "купе" и по две "боковушки". Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок", — говорится в сообщении РЖД.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".